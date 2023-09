Otwarcie nowego przedszkola samorządowego w Gorzkowicach ZDJĘCIA

Następnie głos zabrał wójt gminy Gorzkowice, Alojzy Włodarczyk, który podkreślił, że jest ogromnie szczęśliwy, iż udało się doprowadzić do finalizacji tego zadania, które od samego początku było dla niego jednym z priorytetów inwestycyjnych.

Goście byli pod dużym wrażeniem zrealizowanej inwestycji. Zgodnie podkreślili, że jest to miejsce, które będzie bardzo dobrze służyć dzieciom. Wiele ciepłych słów zostało od nich skierowanych także osobiście do wójta Gminy Gorzkowice, Alojzego Włodarczyka. Podkreślono, że dzięki jego zaangażowaniu i ciężkiej pracy powstaje wiele ważnych inwestycji przyczyniających się do rozwoju Gminy Gorzkowice - relacjonują urzędnicy.