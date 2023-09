Wypadki i kolizje w weekend na drogach powiatu piotrkowskiego. Jeden z kierowców miał ponad 3 promile... ZDJĘCIA

- Z ustaleń policjantów pracujących na miejscu, że kierujący rowerem jadąc chodnikiem nie zachował odpowiedniej ostrożności podczas skrętu w lewo, w wyniku czego doprowadził do zderzenia z jadącym w tym samym kierunku motocyklistą - informuje asp. sztab. Izabela Gajewska. - W wyniku poniesionych obrażeń do szpitala trafił kierowca hondy. W tym przypadku obaj uczestnicy byli trzeźwi.

Do drugiego wypadku doszło tego samego dnia około godziny 19:30 w Gorzkowicach. Na ulicy Kościelnej doszło do wypadku drogowego z udziałem motocyklisty i rowerzysty.

Do pierwszego wypadku doszło w miejscowości Ostrów w gminie Grabica. Tam, 1 września przed godziną 16:30 kierujący volkswagenem zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doprowadził do czołowego zdarzenia z jadącym z naprzeciwka pojazdem bmw. Kierujący oraz pasażer polo, a także kierująca i dwóch pasażerów bmw zostali przewiezieni do szpitala. Jak się okazało, 29-letni kierowca polo miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu.

Do kolejnego niebezpiecznego wypadku doszło w sobotę, 2 września, przed godziną 6 w miejscowości Lubanów w gminie Grabica. 18-letni kierowca volkswagena nie dostosował prędkości do warunków drogowych, wskutek czego wypadł z łuku drogi uderzając w pobliski rów i ogrodzenie posesji. W wyniku poniesionych obrażeń kierowca golfa oraz czterech pasażerów trafiło do szpitala. Jak się okazało 18-latek miał ponad promil alkoholu we krwi.