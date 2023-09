Pożar w Kamocinie, nie żyje młoda kobieta. Ogień pojawił się o świcie, dom jednorodzinny doszczętnie spłonął. ZDJĘCIA

Pożar w Kamocinie, nie żyje młoda kobieta

Tragiczny pożar w Kamocinie w gminie Grabica pojawiał się o godz 4.28 w poniedziałek 4.09.2023. W pożarze zginęła kobieta. Dom jednorodzinny, spłonął niemal całkowicie. W akcji ratowniczo-gaśniczej brały udział jednostki PSP z Piotrkowa oraz OSP z gminy Grabica.

Pożar w Kamocinie, zobacz ZDJĘCIA:

- Do Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie około godz. 4.30, wpłynęło zgłoszenie, że w Kamocinie pali się dom, informuje mł. br. Tomasz Wojtakowski, dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie. Po dojeździe na miejsce zdarzenia pierwsze jednostki stwierdziły, że pożarem jest objęty cały budynek mieszkalny. Strażacy od razu przystąpili do gaszenia i weszli do budynku, gdyż mieli informację, że przebywa tam jedna osoba, drugiej udało się wydostać. Niestety po wejściu na poddasze strażacy znaleźli jedno ciało. To był ciężki pożar gdyż był nim objęty cały budynek i był rozprzestrzeniony.