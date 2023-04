Nietrzeźwy kierowca z czterokrotnym zakazem prowadzenie pojazdów zatrzymany przez policję w Piotrkowie

Piotrkowscy policjanci zatrzymali 41-latka, który kierował w stanie nietrzeźwości. Miał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Do zdarzenia doszło w czwartek 30 marca 2023 przy ul. Łódzkiej w Piotrkowie.

- Piotrkowscy policjanci zauważyli na ulicy Łódzkiej w Piotrkowie jadącego z naprzeciwka fiata, który miał urwany zderzak. Mundurowi zatrzymali pojazd do kontroli - relacjonuje asp. sztab. Izabela Gajewska, oficer prasowy KMP w Piotrkowie. Po sprawdzeniu stanu trzeźwości kierującego okazało się, że w organizmie ma ponad promil alkoholu. Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami oraz miał cztery aktywne zakazy prowadzenia pojazdów. Pojazd, którym się poruszał nie posiadał natomiast aktualnego badania technicznego, a spod pojazdu wydobywały się płyny eksploatacyjne. Piotrkowianin fakt kierowania pojazdem tłumaczył, że chciał go jedynie zaprowadzić do mechanika. Mężczyzna został zatrzymany i wkrótce usłyszy zarzuty. Odpowie za kierowanie w stanie nietrzeźwości oraz kierowanie pomimo zakazu i bez uprawnień. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.