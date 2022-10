Nowy plac zabaw z minilinarium na Placu Litewskim w Piotrkowie ZDJĘCIA

Budowa placu zabaw trwa kilka miesięcy. Obiekt uzyskał certyfikat bezpieczeństwa i dzieci mogą już korzystać z uroków tego miejsca. Na blisko 400 metrach kwadratowych zamontowano: 3-stanowiskową huśtawkę, w tym tzw. „bocianie gniazdo”, trampolinę ziemną, karuzelę, huśtawki wagowe, zestaw drabinek i kratownic, mini-linarium oraz duży zestaw zabawowy, w skład którego wchodzą m.in. różnej wielkości zjeżdżalnie, ścianka wspinaczkowa zjazd strażacki, most linowy i most-równoważnia, gra w kółko i krzyżyk, drążki gimnastyczne, drabinka łukowa oraz przeplotnia linowa. Całość uzupełniają gumowe maty.

- Projekt musieliśmy nieco zmodyfikować, ponieważ już na etapie realizacji inwestycji konserwator zabytków wniósł swoje zastrzeżenia co do zaprojektowanego ogrodzenia placu zabaw - informują pracownicy ZDiUM i dodają: - W to miejsce planujemy posadzić nasadzenia, które oddzielą plac zabaw od otoczenia, a szczególnie znajdującej się nieopodal ruchliwej drogi.