Otrzęsiny pierwszoklasistów III LO w Piotrkowie 2022. Juliusze wręczone ZDJĘCIA

Otrzęsiny pierwszoklasistów III LO w Piotrkowie 2022. Juliusze wręczone

Jak przekazali przedstawiciele III LO, reprezentanci klas malowali portrety wychowawców, śpiewali hymn szkoły do wylosowanych (różnych) podkładów muzycznych, wykazywali się wiedzą o szkole (quiz) i sprawnością fizyczną (twister), jury miało niezwykle trudny wybór. Ostatecznie wygrała klasa I c, która w nagrodę otrzymała Złotego Juliusza i 3 dni bez pytania na lekcjach. Werdykt jury był zgodny z wyborem publiczności, która w internetowym głosowaniu również tej klasie, czyli I c, przyznała Nagrodę Publiczności. II miejsce i Srebrnego Juliusza oraz 2 dni bez pytania otrzymała klasa I e, a III miejsce - Brązowego Juliusza i 1 dzień bez pytania - zdobyła klasa I a.

Klasy I d i I b zajęły IV miejsce i otrzymały Juliusze Pocieszenia.