Pierwsze dziecko urodzone w Piotrkowie w 2023 roku to Kaja z Włodzimierzowa (gm. Sulejów) - ZDJĘCIA

Kaja urodziła się 2 stycznia 2023 roku o godz. 9:30. Był to poród naturalny. Dziewczynka ważyła 2.800 gramów i mierzyła 54 cm. Dla jej mamy był to już trzeci poród. W domu we Włodzimierzowie na Kaję czekają 6-letni braciszek oraz roczna siostrzyczka.

Poród w takim terminie był dla rodziców pewną niespodzianką...

- Urodziła się dwa tygodnie wcześniej niż powinna. Taki prezent tacie zrobiliśmy na urodziny, bo dziś ma urodziny - uśmiecha się mama Kai. - Nie spodziewałam się również, że będzie pierwszym dzieckiem urodzonym w 2023 roku w powiecie piotrkowskim - dodaje.

2 stycznia 2023 w PCMD urodziło się jeszcze jedno dziecko, również mieszkaniec powiatu piotrkowskiego, ale tym razem przyszło na świat przez cesarskie cięcie.