Piotrków: 22-latkowie zatrzymani za posiadanie i handel dopalaczami

Jak podaje Izabela Gajewska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim, 28 stycznia, przed godziną 22.30 piotrkowscy policjanci zatrzymali do rutynowej kontroli volkswagena golfa. Na widok policjantów kierowca i pasażer zaczęli się nerwowo zachowywać.

- Podczas sprawdzania wnętrza pojazdu policjanci zauważyli kurtkę, a w niej środki odurzające oraz wagę, służącą do podziału narkotyków. 22-letni mieszkaniec powiatu przyznał się, że kurtka, jak i przedmioty znajdujące się w kieszeniach należą do niego. W związku z tym, że drugi z mężczyzn znany był z wcześniejszego handlu środkami odurzającymi policjanci przeszukali jego mieszkanie odnajdując w nim kolejną porcję zakazanych substancji - opisuje st. asp. Izabela Gajewska.

Policjanci zabezpieczyli łącznie ponad 20 gramów substancji psychotropowej 3-CMC oraz blisko 22 gramy substancji psychotropowej 4-CMC (obydwie zaliczane do dopalaczy). Mężczyźni zostali przewiezieni do policyjnego aresztu i usłyszeli zarzuty. Wobec jednego 22-latka prokurator zastosował dozór policyjny, a drugi z mężczyzn za posiadanie znacznych ilości środków odurzających oraz ich udostępnianie został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi im do 10 lat więzienia.