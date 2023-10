Plaga nietrzeźwych kierowców lub "po spożyciu" na drogach w Piotrkowie i powiecie

- Najwyższy i najmniej chlubny wynik miał jednak 39-letni kierowca, który na ulicy POW jadąc swoim volkswagenem uderzył w zaparkowaną toyotę. Jak się okazało, piotrkowianin miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Wkrótce usłyszy zarzuty kierowania w stanie nietrzeźwości. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności - informuje asp. sztab. Izabela Gajewska z KMP w Piotrkowie.