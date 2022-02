Policja w Piotrkowie dwa razy zatrzymała tego samego mężczyznę: najpierw za kradzież, potem za prowadzenie po pijanemu samochodu

Do obu zdarzeń doszło w poniedziałek, 14 lutego. Najpierw patrol został wezwany do jednego z marketów, gdzie znany już policji 54-letni piotrkowianin dokonał kradzieży produktów o wartości ok. 200 zł. Mężczyzna, od którego było czuć woń alkoholu, przyznał się do kradzieży i przyjął mandat za popełnione wykroczenie.

Kilkanaście minut później, przy ul. Kostromskiej patrol zauważył tego samego mężczyznę, który prowadził volkswagena passata. Policjanci zatrzymali pojazd do kontroli i sprawdzili stan trzeźwości kierowcy. Piotrkowianin miał ponad promil alkoholu w organizmie.

Mężczyzna został zatrzymany i wkrótce usłyszy zarzuty za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności.

Jak przypomina st. asp. Izabela Gajewska, oficer prasowy KMP w Piotrkowie, kierowanie w stanie nietrzeźwości jest skrajnie nieodpowiedzialne i może zakończyć się tragicznie.