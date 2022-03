Pożary traw w powiecie piotrkowskim. Policja: Wypalanie traw jest nielegalne! ZDJĘCIA Tyka

W miniony weekend doszło do kilku pożarów suchych traw w powiecie piotrkowskim, m.in. w Poniatowie, gdzie strażacy walczyli o to, by ogień, którym objęte było ok. 2 tysiące metrów kwadratowych powierzchni, nie przeniósł się na las oraz we Włodzimierzowie, gdzie przez pożar trawy spłonął budynek gospodarczy i zagrożone były pobliskie domy. Policja przypomina, ze wypalanie suchych traw jest nielegalne i grożą za to poważne konsekwencje.