Przegląd prasy 2.07.2024 Piotrków Trybunalski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Piotrkowa Trybunalskiego

Wielki pożar wybuchł na składowisku odpadów kilka kilometrów od Łasku. Doszło tam do eksplozji, są osoby poszkodowane. Do miejscowości Wola Łaska skierowano blisko 30 jednostek straży pożarnej, w tym specjalistyczną z Łodzi. Władze Łasku apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności