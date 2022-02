Ranna sowa uszata otrzymała pomoc w Leśnym Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w Kole ZDJĘCIA

Ranna sowa uszata otrzymała pomoc w Leśnym Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w Kole

Sowa uszata, która miała problemy z lataniem, została przywieziona do Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Kole niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego z Wielunia. Jak poinformowali pracownicy Ośrodka, sowa jest już po badaniu, podczas którego okazało się, że cierpi tylko na niegroźne naciągnięcie mięśnia skrzydła, a to daje jej szansę na powrót do natury.