Restauracja w Wolborzu i inne znane lokale są na sprzedaż w powiecie piotrkowskim. Za ile? ZDJĘCIA

Do sprzedaży wystawiono m.in. Pensjonat, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w miejscowości Piwaki. Na nieruchomości o pow. 8190 m2 wybudowany jest budynek usługowo-pensjonatowy o pow. 760,30 m2 oraz budynek gospodarczy o pow. 150 m2. W budynku znajduje się 18 pokoi wypoczynkowych: dwa apartamenty na parterze, 10 pokoi dwuosobowych na I piętrze i 6 pokoi dwuosobowych w tym jeden dwupokojowy na II piętrze. Każdy pokój

posiada odrębny węzeł sanitarny. W budynku znajdują się również dwie sale konferencyjne z odpowiednią aparaturą. Cena to 1,7 mln zł

Jednak do największych niespodzianek wśród ofert sprzedaży lokali użytkowych należy budynek, w którym funkcjonowała Restauracja Zagajnikowy Dworek w Wolborzu. W budynku znajdują się: dwie sale dla gości (na parterze i na piętrze), duża kuchnia, recepcja, windy towarowe – gastronomiczne, pokój dla młodej pary, szereg pomieszczeń pomocniczych, w tym pomieszczenia socjalne. W części dobudowywanej, bliskiej ukończenia, powstaje kilka pokoi gościnnych z łazienkami. Budynek jest monitorowany i wyposażony w instalację alarmową. Restauracja znajduje się w otoczeniu lasu i stawów, w odległości ok. 1,5 km od trasy S-8. Wokół restauracji są liczne miejsca postojowe. Cały teren jest ogrodzony i stanowi łącznie obszar 2,2115 ha. Cena to 5,3mln zł.