Rewitalizacja parku Belzackiego w Piotrkowie: Widać już efekty prac ZDJĘCIA

Rewitalizacja parku Belzackiego w Piotrkowie: Widać już efekty prac

Inwestycja obejmuje m.in. budowę nowych oraz przebudowę istniejących alejek oraz prace hydrotechniczne, związane z odnowieniem stawu, przy którym powstał pomost i będzie podest widokowy z leżakami. W miejscu, w którym kiedyś miał znajdować się zabytkowy dworek, stanął portyk. Pojawią się także: plac zabaw, plenerowa siłownia, altana, belwederek, trejaże oraz pergole, letnia scena i automatyczna toaleta.

W ramach projektu było też posadzenie 45 drzew, ponad 2,5 tys. krzewów oraz 7 tys. rośliny bylinowych. Na powierzchni 800 metrów kwadratowych będzie łąka kwietna.

Koszt inwestycji to blisko 9.875.044,45 zł, z czego połowę wykłada miasto, a druga część to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (3 mln 241 tys. zł to dotacja a 2 mln 160 tys. zł pożyczka).