Skansen Ziemi Łazowskiej, mało znane miejsce na mapie turystycznej powiatu piotrkowskiego. Co można tutaj zobaczyć? ZDJĘCIA, VIDEO

-Skansen Ziemi Łazowskiej to wyjątkowe miejsce stworzone i prowadzone przez wyjątkowego gospodarza Zdzisława Żurka, mówi Ireneusz Czerwiński, sekretarz powiatu piotrkowskiego. Czasami uda mi się znaleźć coś fajnego znaleźć na pięknej i bogatej ziemi piotrkowskiej, wtedy zawsze dostarczam to do Zdzisia. Dziś przywiozłem butelkę z naftą prymusówką z 1968 roku z niewielką zawartością oryginalnej nafty. Lampy naftowe też są bogactwem tego skansenu.