Ślubowanie w Szkole Podstawowej nr 11 w Piotrkowie. Pierwszoklasiści z dwóch klas pierwszych zostali uroczyście pasowani na ucznia. ZDJĘCIA

- Przed chwilą byliśmy świadkami pięknej uroczystości, mówił Krzysztof Chojniak, prezydent Piotrkowa. Byliście podczas ślubowania bardzo radośni, bo jest to powód do satysfakcji. To pokazuje, że trzy miesiące, które są za wami w tej szkole nie były miesiącami zmarnowanymi, a wręcz przeciwnie. Świetnie zostaliście przygotowani do tej uroczystości i potwierdziliście, że zasłużyliście na miano ucznia tej wyjątkowej szkoły. Życzę wam wspaniałej, cudownej podróży w świecie nauki i żeby nie brakło w niej przystanków na dobrą zabawę, świetne relacje i przyjaźnie, które będą trwały przez całe życie. Rodzicom gratuluję wspaniałych pociech.