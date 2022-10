Śmiertelny wypadek w Barkowicach. Nie żyje 47-letni motocyklista Tyka

W piątek, 7 października, w Barkowicach doszło do tragicznego w skutkach wypadku. 47-letni motocyklista, któremu wyjechał ciągnik rolniczy, nie żyje. Ulica Widok jest całkowicie zablokowana, a utrudnienia potrwają do ok. godz. 16.45.