Sołtysi z powiatu piotrkowskiego z grantami. Powstaną altana, place zabaw i skwer rekreacyjny ZDJĘCIA

– mówi sołtyska Kotkowa, w którym mieszka około 220 osób. Jak dodaje, nad projektem pracowali wszyscy mieszkańcy – to był wspólny cel. Wcześniej, w 2019 roku, dzięki dotacji z programu „Sołectwo na plus”, sołectwo doposażyło swoją świetlicę wiejską.

- Na początku kadencji, w 2018 roku, było to 1,5 mln zł na całe województwo, a pojedyncza dotacja wynosiła do 5 tys. zł. Teraz rocznie wspieramy sołectwa kwotą 14 mln zł. Mamy małe granty w wysokości do 12 tys. zł i nowy program, który wprowadziliśmy w ubiegłym roku, gdzie pojedyncza dotacja wynosi 100 tys. zł – mówił podczas spotkania w Truszczanku wicemarszałek Ziemba, który przypomniał również, że właśnie w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców Łódzkiego, samorząd województwa w ciągu trwającej kadencji znacząco zwiększył dotacje na rozwój wsi.