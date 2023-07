Hale sportowe z programu Olimpia powstaną w Piotrkowie i regionie. Wiceminister sportu wręczył czeki FILM, ZDJĘCIA

Samorządy odebrały czeki z dotacją na budowę przyszkolnych hal sportowych z programu Olimpia

Piotrków Trybunalski otrzyma aż 2,42 mln zł dotacji z programu "Olimpia” na budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 10. To właśnie tutaj, na wysłużonym szkolnym boisku, w piątek (21 lipca) z samorządowcami i dyrektorami szkół z regionu spotkał się wiceminister sportu, Arkadiusz Czartoryski. Wspólnie z posłanką, Małgorzatą Janowską wręczyli symboliczne czeki z dotacją na budowę hal sportowych.

- To największy program w historii programów inwestycyjnych w polski sport. Są to hale dedykowane stricte dla szkół - mówił wiceminister Arkadiusz Czartoryski. - W Polsce około 20 proc. szkół nie ma hali sportowej i chcieliśmy ten temat raz na zawsze zamknąć, budując przy każdej szkole halę sportową. Stąd tak duże nakłady inwestycyjne, aż na tysiąc hal. Mamy nadzieję, że ze względu na pewne zestandaryzowanie projektu nie powinny być drogie. Ponieważ w całej Polsce będzie ich powstawało bardzo wiele, będą to zapewne powtarzalne projekty, a to powinno obniżyć cenę - dodał.