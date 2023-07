Będzie kompleksowy remont sali gimnastycznej przy SP we Włodzimierzowie VIDEO, ZDJĘCIA

Wkrótce remont sali gimnastycznej w szkole podstawowej we Włodzimierzowie

Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie (gmina Sulejów) będzie zmodernizowana. Województwo łódzkie w ramach programu "Infrastruktura sportowa plus" przeznaczyło na ten cel 230 tysięcy złotych. W środę, 19 lipca, Zbigniew Ziemba, wicemarszałek województwa łódzkiego oraz Wojciech Ostrowski, burmistrz Sulejowa podpisali w tej sprawie umowę.

Szkoła powstała na początku drugiej połowy minionego wieku, a na sali gimnastycznej od tego czasu wykonywano jedynie drobne remonty. Teraz sala ma być obiektem sportowym na miarę 21 wieku.

- To przede wszystkim remont nawierzchni - nie możemy zaakceptować, by w 21 wieku dzieci ćwiczyły na betonie pokrytym linoleum - komentował Wojciech Ostrowski, burmistrz Sulejowa. - Dokładamy drugie 230 tys. zł i za prawie pół miliona złotych zaczynamy remont. To wszystko dla bezpieczeństwa dzieci i młodzież, ale ta sala będzie także ładna - dodał.