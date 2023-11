Coraz bliżej budowy przedszkola w Sulejowie. Umowa z wykonawcą jeszcze w tym roku? VIDEO, ZDJĘCIA

Przypomnijmy, że we wrześniu gminie Sulejów przyznano rekordową dotację na budowę nowego przedszkola w ramach VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, a była to kwota 14 450 000 złotych, (wkład własny to 2 550 000 zł). Urząd miał wówczas pozwolenie na budowę i projekt, a po otrzymaniu promesy ogłosili przetarg.

- W sumie wpłynęło ich siedem. Wartość czterech ofert, złożonych w ramach przetargu dotyczącego budowy nowego, pasywnego przedszkola w Sulejowie, nie przekracza kwoty zarezerwowanej na ten cel. Teraz, w ciągu 30 dni musimy dokładnie sprawdzić dokumenty i jeśli nie będzie żadnych przeszkód proceduralnych, jeszcze w grudniu moglibyśmy podpisać umowę z wykonawcą - informują sulejowscy urzędnicy.

Wartość najniższej oferty wynosi 14 783 222,33 zł, a więc dużo mniej niż potrzebna kwota. Trzy kolejne oferty również znajdują się poniżej tego progu. Budowa takiego przedszkola trwa kilkanaście miesięcy. Będzie nie tylko ekologiczne, ale bezpieczniejsze dla uczących się tam dzieci.