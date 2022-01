Spacer dla Łukasza w gminie Moszczenica. Mieszkańcy pomagają w zbiórce na rehabilitację ZDJĘCIA

Spacer dla Łukasza w gminie Moszczenica. Mieszkańcy pomagają w zbiórce na rehabilitację

W sobotę, 22 stycznia w gminie Moszczenica, odbyła się akcja charytatywna "Spacerujemy dla Łukasza". Kilkadziesiąt osób w asyście strażaków z OSP przeszło ponad 10 kilometrów - z Bab do Podolina i z powrotem. Cały dochód z wpisowego zasili zbiórkę pieniędzy na rehabilitację Łukasza Tabały z Podolina, który został ciężko ranny w wypadku spowodowanym przez pijanego kierowcę.

Życie Łukasza Tabały z Podolina, jego żony i 12-letniej córki załamało się 21 sierpnia. To wtedy, na drodze między Gajkowicami a Rękorajem, w kierowanego przez 37-latka peugeota czołowo uderzył kierowca mercedesa, który miał 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Dwa miesiące pan Łukasz walczył o życie w szpitalu - miał obrzęk mózgu, krwiaka okołordzeniowego i złamany obojczyk. Lekarze utrzymali go w stanie śpiączki farmakologicznej, nie dając wielkich szans na przeżycie. Po wybudzeniu, jego stan się ustabilizował, ale jest przykuty do łóżka. Tylko profesjonalna rehabilitacja daje szansę na powrót do sprawności, a koszt miesięcznego pobytu w prywatnej klinice rehabilitacyjnej to ok. 25 tys. zł (w sumie potrzeba 200 tys. zł).