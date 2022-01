Spacer do 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 29 - 30 stycznia?

Trasy spacerowe z Piotrkowa Trybunalskiego

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

🌳 Trasa spacerowa: XXVII ZIMOWY PÓŁMARATON PIESZY 25KM

Stopień trudności: 1

Dystans: 26,44 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podejść: 1 601 m

Suma zejść: 1 577 m

Jedrula77 poleca trasę spacerowiczom z Piotrkowa Trybunalskiego

Sielpię od Końskich dzieli zaledwie 10 kilometrów. Ale organizatorzy XVII Zimowego Półmaratonu Pieszego dystans ten zwiększyli do 25 kilometrów. Zbigniew Gontek, kierownik biura, wyznaczył trasę, na którą w sobotni poranek wyruszyło 140 piechurów