Strzelnica przy Zespole Szkół CKZ w Bujnach już działa. Jest najnowocześniejszą szkolną strzelnicą pneumatyczną w regionie. ZDJĘCIA

- To wielka radość, że możemy się tutaj spotkać na otwarciu tej pięknej strzelnicy, mówił Piotr Wojtysiak, starosta piotrkowski. To jest jedyna strzelnica pneumatyczna wśród szkół prowadzonych przez powiat piotrkowskim, ale w całym województwie łódzkim. Ten budynek jest historią tej placówki, by były tutaj kiedyś zajęcia rolnicze, ale czasy się zmieniają i dziś ten obiekt będzie służył klasom mundurowym.