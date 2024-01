Studniówka Technikum TEB w Piotrkowie. Uczniowie bawili się na balu maturalnym w sali Hotelu Arboretum w Studziankach. ZDJĘCIA

- Są w życiu chwile, które przeżywa się tylko raz i do nich z pewnością należy bal, który odbywa się na 100 dni przed maturą, mówił Robert Jędrych, dyrektor Technikum TEB w Piotrkowie. To chwila podniosła i bardzo uroczysta w życiu każdego maturzysty. Świadczą o tym zarówno piękne stroje, jak i rozświetlona i udekorowana sala balowa, obecność waszych rodziców, którzy dziś patrząc na was uświadomili sobie, że tak szybko staliście się dorośli. Dzisiejsza studniówka jest radosnym wydarzeniem, ale też sygnalizuje, że za niespełna piętnaście tygodni przed wami jeden z najważniejszych egzaminów – egzamin maturalny. Z tej okazji już dziś w imieniu swoim, a także Beaty Filipczak, dyrektora oddziału TEB w Piotrkowie i wszystkich pracowników szkoły życzymy wam wszystkim dobrze zdanej matury oraz mądrości życiowej i odwagi, która pomaga realizować najambitniejsze cele i marzenia.