Szkoła Podstawowa nr 12 w Piotrkowie po remoncie. Do szkoły wrócili uczniowie, a kluby sportowe? VIDEO, ZDJĘCIA

Nowy rok szkolny w Szkole Podstawowej nr 12 w Piotrkowie

Prace remontowe trwają jeszcze wokół szkoły i na dachu, gdzie montowana jest fotowoltaika. Ale te prace nie dezorganizują już zajęć lekcyjnych uczniom piotrkowskiej "dwunastki". Przypomnijmy, że ostatni rok nie był łatwy dla uczniów i pracowników szkoły oraz rodziców. Uczniowie uczyli się w kilku różnych placówkach, a jeszcze w wakacje remont wydawał się nie mieć końca...

- Każdy już tęsknił za murami tej szkoły, każdy tęsknił za budynkiem, do którego się przyzwyczaił. Cieszę się, że było nam dane od września być już u siebie - mówi nowy dyrektor szkoły, Łukasz Jakubowski. - Wszystkie działania zmierzały do tego, by jak najlepiej przygotować szkołę pod względem energetycznym. Zakres działań był szeroki - uszczelniano dach, gdzie aktualnie montowana jest fotowoltaika, wymieniono wszystkie okna, drzwi zewnętrzne, wykonano prace malarskie, do tego wymieniono instalacje, by szkoła mogła działać jak najsprawniej.