Szykują się ogromne podwyżki cen ciepła w Piotrkowie. Ile piotrkowianie zapłacą za ogrzewanie w 2023 roku?

Jeśli URE zatwierdzi propozycje nowych cen za ciepło, piotrkowianie będą płacić za ciepło aż o około 65 procent więcej (około 171 zł zamiast 104 zł za gigadżul). Podwyżka dla przedsiębiorców może sięgnąć nawet 185 procent i wynosić ok. 296 zł za gigadżul.

Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski, która od nowego roku przechodzi z węgla na gaz, wciąż jednak czeka na zatwierdzenie nowych taryf przez Urząd Regulacji Energetyki.

- Nie wiem, kiedy to nastąpi. Te procedury trwają, bo to się wiąże z dopuszczeniem nowej ciepłowni gazowej do użytku i uzyskaniem koncesji - mówi Marek Krawczyński, prezes Elektrociepłowni i dodaje, że nadzór budowlany dopuścił dziś (12 grudnia 2022) do użytkowania nową ciepłownię C2 przy ul. Rolniczej.