Torty komunijne dla chłopca i dziewczynki od Tortowych Krawcowych z Piotrkowa. Ceny i trendy 2022: biel, złoto i naturalne kwiaty ZDJĘCIA

Torty komunijne dla chłopca i dziewczynki od Tortowych Krawcowych z Piotrkowa

Tortowe Krawcowe, czyli Monika Kowalska i Olga Dorosławska tworzą m.in. torty komunijne od kilku lat. Jak podkreślają, wykonane są one tylko z naturalnych składników - biszkopt wypiekany jest na świeżych jajkach, panie same przygotowują frużeliny owocowe, kremy i inne dodatki. Taki tort nie należy do najtańszych, bo ceny zaczynają się od 250 zł (ceny są ustalane indywidualnie w zależności od wielkości i użytych składników), ale w sieci nie brak opinii zadowolonych klientów.

A jakie torty komunijne dla chłopca i dziewczynki są najmodniejsze w tym roku?