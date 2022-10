Trzy wypadki z udziałem dzikich zwierząt w ciągu jednej dobry na drogach powiatu piotrkowskiego

Jak podaje Izabela Gajewska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim, w czwartek, 6 października piotrkowscy policjanci otrzymali trzy zgłoszenia o kolizjach z udziałem dzikich zwierząt.

Do pierwszej z nich doszło przed godziną 9 na drodze pomiędzy Kołem a Piotrkowem. Kierowcy jadącemu mazdą, przed zakrętem, na drogę wybiegła łania, nie zdążył zahamować i doszło do potrącenia zwierzęcia. Łania przeżyła, ale wymagała fachowej opieki.

- Do kolejnej kolizji doszło przed godziną 13 w okolicy miejscowości Młoszów, w gminie Wolbórz. Na drogę, przed jadącego mercedesa wybiegła sarna. Niestety, w tym przypadku zwierzę nie miało szans z rozpędzoną maszyną. Do kolejnego zdarzenia z udziałem dzikiego zwierzęcia doszło na drodze krajowej numer 12, na wysokości miejscowości Rękoraj. Tam na drogę również wbiegła sarna. Kierującemu volkswagenem nie udało się jednak wyhamować i doszło do potrącenia zwierzęcia. W wyniku zderzenia z pojazdem, w tym przypadku zwierzę również nie miało żadnych szans. Kierujący ani pasażerowie pojazdów na szczęście nie odnieśli żadnych obrażeń - opisuje st. asp. Izabela Gajewska.