Warsztaty z upcyklingu w Focus Mall w Piotrkowie. Tworzyli modne torby ze starych banerów reklamowych ZDJĘCIA

- Podczas warsztatów nasi klienci mogli zmienić niepotrzebne już banery reklamowe w trwałe i modne torby, mówi Olga Wiernicka, Area Marketing Manager z NEPI Rockcastlemodzielnie. Można było wybrać wzór, wykroić torbę lub skorzystać z fachowej pomocy zespołu Pracowni HO::LO. Każda torba była unikalnym egzemplarzem. To wyjątkowa okazja do tego, by dając reklamom nowe życie, samodzielnie przekonać się jak działa upcykling. W ten sposób mamy realny wpływ na otaczające nas środowisko.