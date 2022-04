Wiktoria Maszczyk z ZSP 5 (Ekonomik) w Piotrkowie laureatką olimpiady ekonomicznej

Uczennica klasy 3A popularnego Ekonomika została laureatką ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Do etapu finałowego zmagań części pisemnej zakwalifikowało się 100 osób, z których do części ustnej przeszło 50 z najlepszymi wynikami, w tym Wiktoria na pozycji 20. W części ustnej piotrkowianka wywalczyła 7 pozycję.

- Wiktoria Maszczyk to bardzo zdolna i pracowita uczennica. Swoim zaangażowaniem wyróżnia się na tle klasy i szkoły - informuje Bogusława Czerwik, opiekunka uczennicy. - Chętnie bierze udział w olimpiadach, konkursach i akcjach z zakresu tematyki ekonomicznej. To ukierunkowanie pozwala jej konsekwentnie dążyć do wyznaczonego sobie celu. Tytuł laureatki Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, w moim odczuciu, to na pewno nie jedyny sukces jaki Wiktoria osiągnie w przyszłości, czym przysporzy radości sobie i całej społeczności Ekonomika