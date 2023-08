Wystawa "Malarstwo" Bronisława Brylskiego. Piotrkowski artysta zadedykował ekspozycję zmarłej niedawno żonie Małgorzacie ZDJĘCIA

Wystawa "Malarstwo" Bronisława Brylskiego

Najnowszą wystawę piotrkowskiego artysty Bronisława Brylskiego można oglądać w Galerii Andriollego w Nałęczowskim Ośrodku Kultury do 26 sierpnia 2023. Wystawa "Malarstwo", to przegląd twórczości Brylskiego, który swoim charakterystycznym stylem i odważnym podejściem do formy artystycznej od lat zaznacza swoje miejsce wśród artystów związanych z ziemią łódzką.

