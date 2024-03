Wystawa "Chłopi w Archiwach" w Piotrkowie. Plenerową ekspozycję można oglądać przed Mediateką 800-lecia w Piotrkowie. ZDJĘCIA

Wystawa "Chłopi w Archiwach" w Piotrkowie

Wystawa „Chłopi w Archiwach” jest przestrzenną, bogato ilustrowaną aranżacją, która jest eksponowana w wybranych miastach w całej Polsce. Do połowy maja można ją oglądać w Piotrkowie przed Mediateką 800-lecia. Wystawa "Chłopi w Archiwach" została zrealizowana przez Archiwum Państwowe w Warszawie. Ekspozycja nawiązuje nawiązuje zarówno do kinowej ekranizacji powieści „Chłopi” (2023) oraz do przypadającego w 2024 r. stulecia otrzymania Literackiej Nagrody Nobla przez Władysława Stanisława Reymonta w 1924 r.

Wystawa "Chłopi w Archiwach" w Piotrkowie, zobacz ZDJĘCIA: