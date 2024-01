Złote Gody w Łękach Szlacheckich. Jubileusz 50-lecia świętowało 10 małżeństw ZDJĘCIA

Główne uroczystości wręczenia medali odbyły się w Gminnej Bibliotece Publicznej. Życzenia jubilatom złożyli Elżbieta Żak, kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego oraz wójt Gminy Łęki Szlacheckie, Piotr Łączny. Wszyscy jubilaci obdarowani zostali pamiątkowymi listami gratulacyjnymi, kwiatami i prezentami ufundowanymi przez Gminę Łęki Szlacheckie.

- Prawdziwe, zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe problemy i bolączki, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję oraz wzajemny szacunek. Złote Gody to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Wszystkim parom, serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia i miłości na kolejne, wspólne lata - gratulował wójt Piotr Łączny.