154. Piesza Piotrkowska Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy 11 lipca. Trwają zapisy. Archiwalne ZDJĘCIA

154. Piesza Piotrkowska Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy 11 lipca

Trwają zapisy na 154. Pieszą Piotrkowską Pielgrzymkę na Jasną Górę. Trasa tegoroczne pielgrzymki liczy 113 km. Pielgrzymi wyruszą z Piotrkowa we wtorek 11 lipca po mszy świętej w Bazylice Mniejszej p.w. św. Jakuba, dotrą na Jasną górę w piątek 14 lipca. Noclegi przewidziano w Gorzkowicach, Gidlach i Krasicach. W niedzielę pątnicy wezmą udział w porannej mszy świętej w Kaplicy Matki Bożej pod przewodnictwem ks biskupa Ireneusza Pękalskiego. Pielgrzymi wrócą do Piotrkowa we własnym zakresie w niedzielę 16 lipca. Msza święta na zakończenie pielgrzymki zostanie odprawiona w poniedziałek17 lipca o godz. 18 w Bazylice Mniejszej pw. św. Jakuba w Piotrkowie.

Wyjątkowe zdjęcia archiwalne z piotrkowskiej pielgrzymki: