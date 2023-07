47-latek groził nożem kobiecie i znęcał się nad szczeniakiem. Zwierzę miało sklejone uszy... Dagmara Kubczak

Piotrkowscy wywiadowcy zatrzymali 47-letniego mężczyznę, który groził swojej byłej partnerce. Przy użyciu noża kilkukrotnie ją zastraszał, a w chwili zatrzymania okazało się, że nie tylko to ma na swoim sumieniu. Piotrkowianin został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Uwaga, drastyczne zdjęcie.