Akcja krwiodawstwa w Piotrkowie ph. "Impuls dla serca" w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego oby, mat. UMWŁ

Akcja krwiodawstwa w Piotrkowie ph. „Impuls dla serca” przyciągnęła w walentynki krwiodawców z całej Polski. We wtorek (14 lutego) zorganizowało ją piotrkowskie Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego we współpracy z Piotrkowskim Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi "Krwinka". Krew oddawał m. in. Zbigniew Ziemba, wicemarszałek województwa łódzkiego.