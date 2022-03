Akcja wsparcia kobiet i zbiórka na rzecz Ukrainy w Focus Mall w Piotrkowie ZDJĘCIA

- Sklepy, w których będzie można kupić wskazane produkty zostaną oznakowane – na witrynach będą plakaty z wymienionymi dostępnymi u nich rzeczami. Zachęcamy wszystkich naszych klientów do wspólnego działania. Róbmy to, co jest możliwe, nasza solidarność i otwarte serca wiele znaczą – podkreśla Olga Wiernicka, Area Marketing Manager NEPI Rockcastle.