Artur Cubała powołany na pełniącego obowiązki burmistrza Rozprzy ZDJĘCIA dag

Prezes Rady Ministrów wyznaczył Artura Cubałę do pełnienia obowiązków burmistrza Rozprzy. Dotychczasowy zastępca burmistrza będzie obejmował to stanowisko do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego burmistrza.