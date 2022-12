Awaria ciepłociągu w Piotrkowie, kiedy popłynie ciepło? ZDJĘCIA

Awaria ciepłociągu w Piotrkowie, kiedy popłynie ciepło?

Do awarii ciepłociągu doszło w środę 14.12.2022 po godzinie 13 przy ul. Hutniczej w Piotrkowie. Awaria okazała się bardzo poważna. Służby remontowe Elektrociepłowni Piotrków przez całą noc pracowały w miejscu uszkodzonego ciepłociągu.

Żeby usunąć awarię pracownicy muszą wymienić uszkodzoną rurę o długości 2 metrów, informuje Marek Krawczyński, prezes Elektrociepłowni Piotrków. Tego procesu nie można znacząco przyspieszyć, ponieważ nową rurę o grubości 500 mm należy trzykrotnie bardzo precyzyjnie zespawać z pozostałą częścią ciepłociągu. Później rozpoczniemy stopniowe napełnienie ciepłociągu wodą. Podczas usuwania awarii spuściliśmy 80 metrów sześciennych wody, jej ponowne uzupełnienie potrwa najprawdopodobniej do wczesnych godzin rannych w piątek 16.12.2022, gdyż należy to robić pod niewielkim ciśnieniem, żeby nie spowodować kolejnych awarii. Wtedy ciepło dotrze do bloków, w których go nie ma