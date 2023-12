Barbara Żółtak, fryzjerka z Piotrkowa wzięła udział w mistrzostwach świata w Paryżu. W marcu 2024 wystąpi podczas mistrzostw Polski ZDJĘCIA

-Podczas mistrzostw w Paryżu startowałam w konkurencji fryzura romantyczna oraz oraz fryzura dzienna fala długie włosy, mówi Barbara Żółtak z salonu Gold Barbara&Barber Shop w Piotrkowie. Większość kadry z Polski startowała w konkurencjach fryzjerstwa męskiego. O tytuł we fryzjerstwie damskich poza mną walczyły dwie osoby z naszego kraju. W konkurencji fryzury ślubnej zajęłam 10. miejsce we fryzurze dziennej byłam na 13. To był mój bardzo udany debiut w międzynarodowej imprezie tak wysokiej rangi.