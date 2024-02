Wyjątkowy bal karnawałowy z Pewex Party w Bujnach. Było bardzo kolorowo, głośno i tanecznie. Zobaczcie fotorelację z imprezy. ZDJECIA

-W czasie karnawału ludzie potrzebują dobrych imprez z doskonałą muzyką, mówi Marcin Cecotka z Pewex Party. Ludzie doskonale się bawią przy muzyce z lat minionych: 70-tych, 80-tych i 90-tych. Klimat na imprezie tworzą przede wszystkim ludzie. Bujny to jest taka miejscowość, gdzie ludzie chcą i potrafią się bawić, my to wiemy od kilku lat. Dziś ludzie są fantastycznie poprzebierani i nie schodzą z parkietu.