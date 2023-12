Panie z KGW pozują do kalendarza na 2024 rok. Wyjątkowy kalendarz kobiet z Kół Gospodyń Wiejskich powstanie w gminie Rozprza. ZDJĘCIA, VIDEO

Panie z KGW pozują do kalendarza na 2024 rok

Zakończyły się sesje fotograficzne do wyjątkowego kalendarza na 2024 rok ze zdjęciami kobiet z Kół Gospodyń Wiejskich gminy Rozprza. Przed obiektywem stanęło ponad 100 modelek w różnym wieku, które należą do KGW. Sesje zdjęciowe do kalendarza wykonała Katarzyna Suchodolska-Kowalczyk ze studia Visage w Rozprzy.

Panie z KGW Rozprza pozują do kalendarza na 2024 rok, zobacz ZDJĘCIA: