Bitwa Regionów 2022 w Gorzkowicach, piknik z produktem polskim w ramach VII edycji konkursu kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich. ZDJĘCIA

Bitwa Regionów 2022 w Gorzkowicach, piknik z produktem polskim.

Konkurs Bitwa Regionów organizuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa przy wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Eliminacje z powiatu piotrkowskiego zorganizowano w Domu Kultury w Gorzkowicach. Wzięło w nich udział 14 Kół Gospodyń Wiejskich. Każde z nich przygotowało danie regionalne, które podczas degustacji oceniało jury.

I miejsce i nagrodę 1000 złotych zdobyło KGW Korytnica, II miejsce i nagrodę 800 złotych KGW Włodzimierzów, III miejsce i nagrodę 500 złotych KGW Ostrów. Zwycięzcy będą reprezentować powiat piotrkowski podczas wojewódzkich eliminacji Bitwy Regionów.

- Przygotowałyśmy na konkurs danie: "sakwa leśna z nutą słodyczy otuloną ogrodem" wszystkie produkty pochodziły z Korytnicy - od kapusty po grzyby aż po regionalny ser, potrzebowaliśmy jedynie trochę soli i pieprzu do doprawienia, mówi Joanna Szymańska z KGW Korytnica. Dlaczego sakwa leśna? Gdyż mieszkamy w bardzo malowniczej miejscowości w powiecie piotrkowskim, otoczonej lasami i łąkami. Z lasów mamy grzybki, który stały się podstawą sosu i farszu sakiewki, zaś słodyczą był dojrzewający ser regionalny, ogrodem młoda kapustka pochodząca od rolnika, doprawiona koperkiem i boczkiem. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, by godnie reprezentować nasz powiat w zmaganiach na szczeblu wojewódzkim.