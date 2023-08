Bogusław Wołoszański w Piotrkowie. Platforma Obywatelska przedstawiła kandydatów do Sejmu VIDEO, ZDJĘCIA

Bogusław Wołoszański spotkał się z wyborcami w Piotrkowie Trybunalskim

We wtorkowe popołudnie (22 sierpnia) Platforma Obywatelska zaprezentowała kandydatów z okręgu wyborczego nr 10, którzy wystartują w jesiennych wyborach do Sejmu. Wśród nich był Bogusław Wołoszański, znany historyk i piotrkowianin, który jest liderem KO w regionie piotrkowskim.

- Był czas, kiedy Piotrków bardzo podupadł. Nie chciałem tu przyjeżdżać, żeby nie przeżywać smutku. Nie chciałem patrzeć, jak moje miasto stało się miastem obdrapanych kamieniczek i ubogości. Kiedy teraz przyjechałem, to widzę, że bardzo się myliłem - mówił podczas spotkania na piotrkowskiej starówce Bogusław Wołoszański. - Liczę, że teraz też dzięki współpracy z Platformą i ludźmi, którzy kandydują, będę bywał tu bardzo często. Założyłem sobie, że jeśli wygram te wybory i zostanę posłem, to wtedy co najmniej raz w tygodniu będę przyjeżdżał tutaj do Piotrkowa, by się wsłuchiwać w to, co macie mi do powiedzenia. Liczę, że wrócimy do najpiękniejszych czasów tego miasta - dodał, wskazując na wyjątkową historię Piotrkowa.