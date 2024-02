Komitety wyborcze zarejestrowane w powiecie piotrkowskim. Na listach znani politycy

KWW Rodziny Torchalskich

KWW Marii Biegańskiej

KWW Jana Zajdy

KWW Sławomira Ogrodnika

KWW Sołtysi gminy Wola Krzysztoporska (Łódzkie)

Komitety wyborcze wyborców z gminy Wolbórz

KWW Marty Smejdy - Aktywna gmina

KWW Andrzeja Jarosa

KWW Stabilny rozwój

KWW Sebastiana Fałka

Komitet wyborczy, którego zasięg obejmuje całe województwo łódzkie, oznacza, że może on mieć swoich kandydatów na wszystkie szczeble samorządu. Przypomnijmy, że zgodnie z rozporządzeniem czas na zgłoszenie kandydatów na prezydentów, burmistrzów i wójtów upłynie 14 marca. Kandydatów do rad gmin i miast, a także powiatu piotrkowskiego czy do Sejmiku Województwa Łódzkiego mamy poznać do 4 marca. Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 7 kwietnia.