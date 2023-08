Bogusław Wołoszański startuje w wyborach do Sejmu. Znany historyk wystartuje z listy KO w okręgu piotrkowskim

Bogusław Wołoszański startuje w wyborach parlamentarnych

Bogusław Wołoszański, znany piotrkowianin, historyk i autor programu "Sensacje XX wieku" wystartuje w wyborach do Sejmu, które odbędą się już 15 października.

Informacje o kandydatach z list Koalicji Obywatelskiej przedstawiła w środę (16 sierpnia) Rada Krajowa PO. Liderem KO w regionie piotrkowskim będzie Bogusław Wołoszański, znany popularyzator wiedzy o historii. Informacja o starcie znanego piotrkowianina zelektryzowała nie tylko piotrkowskie media, ale także wielu wyborców.

Bogusław Wołoszański, tuż po ogłoszeniu jego kandydatury, w pierwszych słowach mówił, że "polityka wymaga wielu napraw i mam nadzieję, że moje doświadczenie w tym pomoże". Powiedział także, że za wcześnie, by mówić o ewentualnej debacie z Antonim Macierewiczem.

- Dotychczas zajmowałem się badaniem i omawianiem polityki, teraz zostałem do niej włączony. Ale jest pomost między tym, co robiłem, a tym, co będę mam nadzieję robił. Słowa Winstona Churchilla, który powiedział kiedyś: "To nie jest początek, to jeszcze nie jest koniec. To jest początek końca". Wiecie państwo, o czym mówię - komentował po ogłoszeniu kandydatury do wyborów.