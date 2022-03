Budowa ciepłowni na gaz w Piotrkowie bez dofinansowania. Mimo zapewnień przewodniczącego, radnej Wężyk-Głowackiej nie udało się uszczęśliwić

Internet nie zapomina. Radna Marlena Wężyk-Głowacka (PO) opublikowała fragment nagrania sesji Rady Miasta Piotrkowa sprzed ponad trzech lat (z 30.01.2019) dotyczący budowy nowej ciepłowni. Dyskusja przebiegała tak (fragmenty):

Wiceprezydent Adam Karzewnik: - Mam informację, że w połowie roku ma się ukazać program w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska na tego typu przedsięwzięcia, dlatego przygotowujemy się do aplikowania.

Radna Marlena Wężyk-Głowacka: - Jak zawsze jesteśmy w tyle, czyli za późno orientujemy się, a wiemy doskonale o tym, że do 2021 roku powinniśmy coś w tej sprawie zrobić. Czyli znowu jako miasto nie będziemy korzystali z dofinansowania. Szkoda, bo oczywiście własnych pieniędzy nie mamy. Czasami jak budujemy pałace nie zastanawiamy się, jakie będą koszty. My już jeden taki pałac w Piotrkowie wybudowaliśmy, też nie zastanawialiśmy się, jakie to będą koszty i tez nie korzystaliśmy z dofinansowania. Tym bardziej żałuję, że nie korzystaliśmy z dofinansowania, jeśli chodzi o kogenerację gazową, jaką prawdopodobnie wybierzemy.