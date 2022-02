Budowa ciepłowni w Piotrkowie: Radny Łukasz Janik kontra Marek Krawczyński, prezes Elektrociepłowni Piotrków

Radny Janik zwołał w tej sprawie we wtorek, 15.02.2021, konferencję prasową.

- Propozycja prezydenta to przejście wyłącznie na gaz - za 56 mln zł netto, co daje prawie 70 mln brutto. Dojdzie nam oprocentowanie kredytu ok. 10 mln, czyli w sumie ta inwestycja będzie kosztować ok. 80 mln zł - wyliczał i podkreślał: - Nie pozyskaliśmy ani złotówki z zewnątrz. Wiele samorządów też przechodzi na gaz, ale dodatkowo wybiera inne źródło np. OZE (odnawialne źródła energii - red.), biogazownię, wody geotermalne, spalarnię śmieci. W ten sposób można pozyskać o wiele więcej pieniędzy. Natomiast my, inwestycję za ok. 70 czy 80 mln - licząc z kredytami - przenosimy na barki mieszkańców. Będą to spłacać jeszcze nasze dzieci i wnuki. Prezydent zaciąga kredyty, ale nie myśli o przyszłości. Robi coś nagle, bo sytuacja tego wymaga, a od 15 lat było wiadomo, że trzeba zrobić tę inwestycję. Jak można robić inwestycję za 80 mln i nie wiedzieć, ile to ciepło będzie kosztowało? Ale może pan prezydent wie i tego nie mówi, żeby mieszkańców nie martwić? Bo przecież wszyscy wiemy, że gaz drożeje i nie mamy żadnego buforu bezpieczeństwa. A jeżeli prezydent nie wie, to jakim trzeba być zarządzającym? - pytał Janik.